Nefesler tutuldu heyecan dorukta

Üç büyüklerin uzun yıllar sonra şampiyonluk yarışında havlu attığı Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda iki takım kupa için büyük avantaj elde etti. Başakşehir'in Antalyaspor'u, Trabzonspor'un da Galatasaray'ı mağlup ettiği 30. haftanın ardından son dört haftaya girilirken şampiyonluk yarışında sadece iki takım kaldı. Matematiksel olarak şansları olsa da Sivasspor (54) ve G.Saray (52) zirve arışında ağır yara alırken 32. haftaya Başakşehir 63 puanla ilk sırada, Trabzonspor ise 61 puanla ikinci sırada girdi. Son 4 haftaya girerken şampiyonluğun en büyük iki adayı Başakşehir ve Trabzonspor olarak kaldı. Son yıllarda şampiyonluk mücadelelerini hep son haftalarda kaptıran Başakşehir 2 puan farkla önde olduğu ligde avantajı koruyup tarihinde ilk kez bu hedefine ulaşma arzusunda. A.Gücü beraberliğiyle liderliği kaptıran Trabzon ise son 4 maçını kazanıp rakibinin puan kaybını bekleyecek.

TRABZON 36 YIL SONRA İLK KEZ

Şampiyonluğu hedefleyen her iki takımın da kaderini küme düşmeme mücadelesi veren takımlar belirleyecek. Trabzonspor, 36 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları namağlup tamamladı. Sörloth ise G.Saray maçında attığı golle 29'a ulaşarak Şota Arveladze'nin 28 gollük rekorunu geride bıraktı.