Operasyon kapıda

Süper Lig'de son oynadığı Trabzon maçından 3-1 mağlup ayrılarak zirveden iyice uzaklaşan G.Saray'ın sezon sonunda geniş çaplı bir operasyona hazırlandığı öğrenildi. Aslan'ın takımdaki yıldız isimlerin durumunu gözden geçireceği öğrenilirken birçok oyuncuyla yolların ayrılacağı öne sürüldü. Sözleşmesi 2021 Haziran ayına kadar devam eden Belhanda ile sezon sonunda kesin olarak yolların ayrılması beklenirken Trabzon maçında yaptığı hareketle takımın 10 kişi kalmasına sebep olan Feghouli için de tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

TEKLİFLERE BAKILACAK

Cezayirli futbolcuya yıllık toplam 4.3 milyon Euro ödeyen Aslan, Falcao'nun da gönderilecekler arasında bulunduğu kaydedildi. Kolombiyalı oyuncu için R.Plate ve MLS kulüpleri devrede. G.Saray'ın Seri'yi 1 sene daha kiralamak için teklifte bulunmaya hazırlandığı ancak Fulham'ın kiralamaya sıcak bakmadığı bilinirken Lemina ile devam edilmesi de mümkün gözükmüyor.



ADEM BÜYÜK DÖNÜYOR

TRABZONSPOR maçı öncesi dizinde ağrı olduğu belirterek oynamayan Falcao'nun da Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkıp çıkmayacağı ise henüz kesinlik kazanmazken cezasını tamamlayan Adem Büyük ise bu hafta görev alabilecek. Lemina'nın da Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor