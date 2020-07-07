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Puan yetecek!

1. Lig’de son iki haftaya girilirken, Altınordu’da Eroğlu, “’u yenerek ligde kalacağız” dedi.

Puan yetecek!
Giriş Tarihi: 7.7.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, pazar günü evlerinde oynayacakları Giresunspor maçını kazanarak ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi. Son haftalarda iyi futbol oynamalarına rağmen sergiledikleri oyunu skora yansıtamadıklarını belirten genç teknik patron Eroğlu, "Son 3 haftada Keçiörengücü, Adanaspor ve Bursaspor'a karşı kazanma adına her şeyi yaptık. Çok pozisyona girdik ancak gol atamadık. Bu hafta Giresunspor'u yenip işi bitirmemiz lazım. Küme düşme stresi yaşamıyoruz. Ligdeki diğer maçları izledim, en iyi oynayan takımlardan biri biziz. Sadece sonuca yansıtamadık" dedi.

EROĞLU: GALİBİYET PEŞİNDEYİZ
ÖNLERİNDE Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor maçlarının olduğunu ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu şöyle konuştu: "Bize 1 puan yetiyor ancak biz iki maçı da kazanıp sezonu galibiyetlerle noktalamak istiyoruz."

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