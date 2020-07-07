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Rota Trezeguet

Fenerbahçe, daha önce Kasımpaşa’da forma giyen ’nın Mısırlı başarılı kanat oyuncusunu renklerine bağlamayı hedefliyor.

Rota Trezeguet
Giriş Tarihi: 7.7.2020

Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıracak bir transfer girişiminde bulunmaya daha hazırlanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile anlaşan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'da da forma giyen Mısırlı yıldız Trezeguet'yi yakın takibe aldı. Premier Lig'e tutunma mücadelesi veren Aston Villa'nın formasını giyen 25 yaşındaki oyuncu için bu ay içerisinde girişimde bulunulacağı iddia edilirken İngiliz basını da gelişmeleri doğruladı. Ada temsilcisiyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunan Trezeguet için kiralık formülünün devreye sokulacağı gelen haberler arasında.

BU SEZON 4 GOL ATTI
SEZON başında 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ada yolunu tutan oyuncu burada 4 gol atıp 3 asist yaptı. Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla ise 71 maçta 25 gol atıp 18 asist yapmıştı. Mısır Milli Takımı kariyerinde de 31 maça çıkan başarılı oyuncu milli formayla 6 kez gol sevinci yaşadı.

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