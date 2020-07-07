PANDEMİ nedeniyle askıya alınan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) devam takvimi belli oldu. Organizasyon eylül ayında Estonya'da 4-6 Eylül'de yeniden start alacak. Estonya Rallisi'ni 24-27 Eylül tarihlerinde Türkiye Rallisi takip edecek. Monaco, İsveç ve Meksika rallileri organizasyon askıya alınmadan gerçekleştirilirken daha öne erteleneceği açıklanan Arjantin Rallisi ise bu yıl için iptal edildi. 15-18 Ekim'de Almanya, 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İtalya ve 19-22 Kasım'da Japonya, WRC'nin ev sahipliğini yapacak. Belçika ve Hırvatistan rallileri için de görüşmeler sürüyor. WRC'de geride kalan üç ralli sonunda Sebastien Ogier, pilotlar yarışında zirvede bulunuyor.
Türkiye Rallisi’nin tarihi de belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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