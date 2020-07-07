Türkiye Rallisi’nin tarihi de belli oldu!

PANDEMİ nedeniyle askıya alınan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) devam takvimi belli oldu. Organizasyon eylül ayında Estonya'da 4-6 Eylül'de yeniden start alacak. Estonya Rallisi'ni 24-27 Eylül tarihlerinde Türkiye Rallisi takip edecek. Monaco, İsveç ve Meksika rallileri organizasyon askıya alınmadan gerçekleştirilirken daha öne erteleneceği açıklanan Arjantin Rallisi ise bu yıl için iptal edildi. 15-18 Ekim'de Almanya, 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İtalya ve 19-22 Kasım'da Japonya, WRC'nin ev sahipliğini yapacak. Belçika ve Hırvatistan rallileri için de görüşmeler sürüyor. WRC'de geride kalan üç ralli sonunda Sebastien Ogier, pilotlar yarışında zirvede bulunuyor.