Yok böyle bir şey

Pandemi sebebiyle Süper Lig'e verilen ara öncesi şampiyonluk hesapları yapan G.Saray, ara sonrası üst üste yaşadığı puan kayıpları ile zirve yarışına havlu atarken Şampiyonlar Ligi hayallerini de riske soktu. 26. hafta sonunda 50 puanı bulunan, Trabzonspor ve Başakşehir ile arasında sadece 3 puan bulunan sarı-kırmızılılar için 2019-2020 sezonu 1 aylık sürede kabusa döndü.

DEFANS KURGUSU BOZULDU

Araya kadarki bölümde son iki maçından da iki beraberlikle ayrılmasına rağmen şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen Aslan, özellikle sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle çok çekti. Pandemi öncesi Luyindama sezonu kapatırken, daha sonra da Marcao'nun sakatlığı ile defans kurgusu iyice bozuldu. Ara sonrası oynanan ilk maç olan Çaykur Rize randevusunda ise Muslera'nın ayağının kırılması ve Florin Andone'nin de sezonu kapatmasıyla sıkıntı iyice büyüdü.

FALCAO SÜREKLİ SAKATLANDI

G.Saray'ın derdi bununla da sınırlı kalmadı. Falcao aşil tendonu, Lemina da baldırındaki sakatlık nedeniyle çok maç kaçırdı. Özellikle Kolombiyalı yıldız 39 resmi maçın 17'sinde forma giyemedi. Sakatlıklara cezalılar da eklenince kabus artarak devam etti ve son olarak Onyekuru'nun Monaco tarafından çağrılmasıyla G.Saray şok üstüne şok yaşadı. Pandemi arası sonrası oynadığı 4 maçtan sadece 2 puan çıkartan ekip kalan 4 maçta kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyerek Devler Ligi'ni zorlayacak.