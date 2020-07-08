1928 Bucaspor’da heyecan dorukta

SERİK Belediyespor'un şampiyon ilan edileceği 3.Lig 1. Grup'ta pandemi öncesinde 4. sırada yer alan 1928 Buca, Play-Off oynanırsa Aksaray Belediyespor ile eşleşecek. Lig ikincisi Erzincanspor ise Artvin Hopaspor'un rakibi olacak. Buca temsilcisi sezonun ilk maçında evinde 2-0 yenildiği Aksarayspor'u deplasmandaki rövanşta ise 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligler iptal edilince şampiyonluğu üç puan farkla kaçıran Erzincanspor ise Artvin Hopaspor'u ilk maçta deplasmanda 2-0 yenmiş ikinci maç pandemi nedeniyle oynanmamıştı. Federasyonun Play-Off maçlarını tarafsız bir sahada oynatacağı ve kararı bugün açıklayacağı öğrenildi.