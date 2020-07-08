Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 4. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetin ardından aldığı 48 puanla 7. sırada yer alıyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Bakasetas, Salih, Efecan, Ceyhun, Onur, Cisse.
Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Taylan, Emre, Belhanda, Adem.
.
Alanyaspor - Galatasaray CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.