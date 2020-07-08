Haberler Spor Alanyaspor - Galatasaray CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. 6 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmada mutlak galibiyet hedefliyor. Ev sahibi ekip ise 3 puan için sahaya çıktı.

08.07.2020, 21:16