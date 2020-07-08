Ateş bastı!

Spor Toto Süper Lig'de pandemi dönemi sonrası 4 maçını 3 yenilgi ve bir beraberlikle kapatan Göztepe'de yönetimin gündeminde iç transfer var. Sarı-kırmızılılar, bitime dört hafta kala ligde hedefsiz kalınca sezon sonunda yıldız oyuncularla yapmayı planladığı görüşmeleri erkene çekmek zorunda kaldı.

TAKIMDA 14 OYUNCU BOŞA ÇIKIYOR

Sarı-kırmızı ekipte, yönetimin henüz hiçbir futbolcuyla anlaşma sağlamaması belirsizliğe neden olurken, sezon bitiminde kaptan Beto Pimparel, Andre Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Stefano Napoleoni, Wallace Reis, Berkan Emir, Deniz Kadah, Serkan Bakan, Atınç Nukan, Kerem Atakan ve kiralıklar Soner Aydoğdu ile Serdar Gürler otomatikman boşa çıkacak.

YILDIZLARI TUTACAK

Elindeki yıldızları kadroda tutmak isteyen Göztepe'de yönetim, bugünkü Ankaragücü maçının ardından daha önce yıllık ücretlerinde indirim talebine olumsuz yanıt veren tecrübeli kaleci Beto Pimparel, Castro, Titi ve Napoleoni'nin yanı sıra Reis, Berkan, Deniz Kadah ve Jerome ile masaya oturup sözleşme uzatmayı planlıyor.

İLK YOLCU MOSSORO

Göztepe'de yönetimin indirim talebini kabul etmeyen orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile yönetimin yola devam etmeyeceği öğrenildi. Bu kararda futbolcunun performansının etkili olduğu öğrenilirken, sözleşmesi devam eden Kosta Rikalı Celso Borges'in ise ücretinde indirimi kabul etmesi halinde takımda kalacağı kulüpten sızan bilgiler arasında. Yönetim transfer teklifleri gelen Halil ve Alpaslan hakkında ise henüz net bir karar vermiş değil.

BURAK HAKERLER