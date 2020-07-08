Balıkesirspor üç puana hasret kaldı

TFF 1. Lig'de tatile erken çıkan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un galibiyet hasreti 9 maça çıktı, 32. haftanın kapanış maçında Akhisarspor'a 3-1'lik skorla boyun eğen kırmızı-beyazlılar, en son galibiyetini 23 Şubat tarihinde Giresunspor'a karşı deplasmanda 3-0'lık skorla almıştı. Ligde oynadığı son 9 maçında 3 puanı bir arada göremeyen Bal-Kes, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. İç sahada da en son 26 Ekim 2019'da Adanaspor'u 3-0 mağlup eden Balıkesirspor, evinde de 11 maçtır gülmüyor. Ege temsilcisi, sahasında çıktığı son 11 karşılaşmada 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. 32 maçta 13 mağlubiyet, 11 beraberlik, 8 galibiyet alabilen kırmızı-beyazlılar, 35 puanla 13. sırada yer alıyor.