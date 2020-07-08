Başakşehir, Horoz tanımadı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Medipol Başakşehir, sahasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Yukatel Denizlispor'u mağlup etti: 2-0. 13. dakikada sol kanattan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 17'de ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Caiçara'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Crivelli'nin dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 37'de Aleksic'in syaptığı ortada ön direkte Demba Ba kafa vuruşunu yaptı. Ba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

EDİN VİSCA SKORU İLAN ETTİ

65'te sağ taraftan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 76'da Mustafa Yumlu'nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'a danışarak penaltı noktasını işaret etti. 78'de Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'ın sağından ağlara gitti: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.



LOPES KADRODA YOK ESTUPİNAN YEDEK

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop, Başakşehir önünde takımının başındaki ilk maçına çıkarken kadroda değişikliğe gitti. Genç hoca, Bülent Uygun'un prensi olan Estupinan'ı Başakşehir karşısında yanında oturturken, Tiago Lopes ise maç kadrosuna alınmadı. Öte yandan Horoz'un yıldız ismi Recep Niyaz, Gaziantep karşısında yaşadığı hafif sakatlığı atlatarak mücadeleye ilk 11'de başladı.



PROTOKOLDE GERGİNLİK

MEDİPOL Başakşehir-Denizlispor maçının ikinci yarısında protokol tribününde yöneticiler arasında gerilim dolu anlar yaşandı. Gerginliğin büyümesi sonrasında polis ve güvenlik güçleri protokol tribününe gelerek olaylara müdahale etti.



BAŞAKŞEHİR'DE CEZALILAR DÖNDÜ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor önünde cezaları nedeniyle forma giyemeyen isimleri ilk 11'e monte etti. Başarılı teknik adam, Berkay Özcan ve Fredrik Gulbrandsen'in yerlerine cezalarını tamamlayan Edin Visca ve Danijel Aleksic'e ilk 11'de forma şansı verdi. Öte yandan Antalyaspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Alexandru Epureanu Denizlispor önünde forma giyemedi. Buruk, tecrübeli oyuncunun yerine Carlos Ponck'a formayı verdi.