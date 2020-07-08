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Haberler Spor Bergama 3. Lig’de

Bergama 3. Lig’de

Bergama 3. Lig’de
Giriş Tarihi: 8.7.2020

BÖLGESEL Amatör Lig 8. Grup'ta lider olan Bergama Belediyespor bir yıl aradan sonra 3. Lig'e dönüyor. Aynı grupta Manisa Sanayispor ve Bölmespor Süper Amatör Küme'ye düştü. 10. Grupta ise Yalovaspor profesyonel lige dönüş yaparken bir dönem Süper Lig'de yer alan Bucaspor ile diğer İzmir temsilcisi Torbalıspor da Süper Amatör'e gerileyecek. Alınacak karar doğrultusunda Mardin Başakspor, Kahtaspor 02, Arhavispor, Çarşamba, İçel İdman Yurdu, Kırıkkale Anadoluspor, Kestelspor, Bursa Yıldırımspor ile Arnavutköyspor 3. Lig'e çıkan takımlar olacak.

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