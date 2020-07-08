Bir acayip zor yarış

TFF 1. Lig'de bitime 2 maç kala Süper Lig için 7 takımlı kıyasıya yarış sürüyor. Bu sezon koronavirüs salgını yüzünden 3 ay duraklayıp 19 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayan ligde direkt Spor Toto Süper Lig ve Play-Off hedefine ulaşacak takımlar son 180 dakikada belli olacak. Son 2 haftada ilk 2 sırayı elde eden takımlar Süper Lig hedefine ve 100 milyon TL'yi aşan yayın, TFF, Spor Toto ve sponsorluk gelirlerine kavuşurken kıyasıya bir rekabet içindeki kalan 5 takımdan yalnız biri Play- Off'tan mutlu ayrılacak.

HATAYSPOR İŞİ BİTİRİYOR

Ligde 60 puanla en yakın rakibi Erzurum'un 4 puan önünde yer alan lider Hatayspor, bu hafta deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yendiği takdirde başka hiçbir sonuca bakmaksızın ipi önde göğüsleyecek. 56 puanlı Erzurumspor ikinci sırada yer alırken, ligde 5 takım 3 puan farkla art arda sıralandı. Son 2 hafta öncesi Adana Demirspor ve Bursaspor'un 55, Akhisar'ın 54 ve Fatih Karagümrük'ün 53 puanı bulunuyor.

ALTAY'DA HER MAÇ FİNAL

Akhisar ve Karagümrük'ün haftayı galibiyetle kapatmasıyla 51 puanla 7. sıraya gerileyip Play-Off hattından çıkan Altay'ın da henüz matematiksel olarak ilk 2 şansı bitmedi. Ligde bu hafta oynanacak Altay-Erzurum maçı iki takım için de final niteliği taşıyacak. İzmir ekibi kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.



HATAY GÜN SAYIYOR

TFF 1. Lig'de 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, Süper Lig'e çıkmak için gün sayıyor. Geçen hafta uzatma dakikalarında attığı golle Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden ve zirveden inmeyen Hatay ekibi, pazar günü küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u deplasmanda yenerse kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısını gösterecek. 1967 yılında kurulan Hatay, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda üç puanı aldığı zaman rakiplerinin sonucuna bakmadan bitime 1 hafta kala Süper Lig'e çıkacak.