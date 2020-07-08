Fenerbahçe’ye Gençler çelmesi

Süper Lig'de Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile yenişemedi: 1-1. 5. dakikada Fenerbahçe savunmasını geçen Soner Dikmen'in vuruşu az farkla auta gitti. 9'da Soner Dikmen'in caza sahasına yerden yaptığı ortada Jailson topu sektirdi. Topu önünde bulan Stancu'nun vuruşunda kaleci Altay topu kornere çeldi. 32'de ceza sahası içinde topu kontrol eden Stancu'nun yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır, topu yatarak kurtardı. Pozisyonun devamında karambolde kaleye yönelen topu Altay çizgi üzerinde topu son anda kornere çeldi.

KAPTAN EMRE SAHNE ALDI

60'ta Erdem'in kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması müdahale edemedi. Arka direkte Stancu topu filelerle buluşturdu: 1-0. 67'de Candeias'ın yaptığı vuruşu Altay kornere çeldi. 81'de Tolgay Arslan'ın pasında Emre ceza yayı içinden yaptığı sert vuruş ile skoru belirledi: 1-1.



KALECİ NORDFELDT ISINIRKEN SAKATLANDI

GENÇLERBİRLİĞİ kalecisi Kristoffer Nordfeldt, maç öncesi ısınırken sakatlık geçirdi ve kadrodan çıkartıldı. İsveçli kalecinin yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, ilk 11'e dahil edildi. Yedek kaleci olarak da Burak Çapkınoğlu kadroya dahil edildi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kaledeki zorunlu değişiklik dışında geçen haftaya sakat Floyd Ayite'nin yerine Soner Dikmen'i ilk 11'de oynattı.