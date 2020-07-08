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Haberler Spor Göztepe - Ankaragücü | CANLI ANLATIM

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'in 31. haftasında , evinde 'nü ağırlıyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün bu karşılaşmadan mutlak 3 puan alması gerekiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da 11'i belli oldu. Haberimizden maçı olarak takip edebilirsiniz.

Göztepe - Ankaragücü | CANLI ANLATIM

08.07.2020, 21:00

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 31. hafta maçında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla 8. sırada yer alırken, Ankaragücü 25 puanla son sırada bulunyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona ermişti.

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodriuges, Orgill

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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