Göztepe - Ankaragücü | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 31. hafta maçında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla 8. sırada yer alırken, Ankaragücü 25 puanla son sırada bulunyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona ermişti.
İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodriuges, Orgill
GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
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