Haberler Spor Göztepe - Ankaragücü | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün bu karşılaşmadan mutlak 3 puan alması gerekiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da 11'i belli oldu. Haberimizden maçı canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

08.07.2020, 21:00