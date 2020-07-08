Göztepe çıkış arıyor

Süper Lig'de son 4 maçta sadece 1 puan alarak Avrupa hedefinden sapan Göztepe, bugün ligde hayat mücadelesi veren Ankaragücü ile karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son maçında Fenerbahçe'ye yenilerek 38 puanda kalan Göz-Göz, 25 puanla son sıraya demirleyen Ankaragücü'nü yenerek çıkış yakalamak istiyor.

EKSİKLER VAR

Göztepe'nin Başkent ekibi ile karşılaşacağı maç öncesi kadroda önemli eksikleri var. Sarıkırmızılı ekipte sakat olan Halil, Serdar, Jerome ve Deniz'in yanı sıra cezalı Alpaslan bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör İlhan Palut kadroda değişikliğe gitmek zorunda kalacak.