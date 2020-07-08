G.Saray’da 9 yolcu

Lig'de 6 maçtır kazanamayan ve son karşılaşmada Trabzonspor'a yenilerek şampiyonluktan uzaklaşan G.Saray'da yönetim, yeni sezon için çalışmalara başladı. Birçok futbolcu ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, yüksek maliyetli futbolcuları da göndermenin planlarını yapıyor. Sarıkırmızılılar, Falcao, Belhanda, Feghouli, Babel ve Diagne dahil teklif olan tüm oyuncuları satacak. Mariano ve Saracchi'nin sözleşmeleri uzatılmayacak. Lemina ve Andone ise yeniden kiralanmayacak. İstanbul ekibinde sözleşmesi devam eden yerli oyuncular ise iç transferde takasta kullanılacak.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Kontratı sona erecek Türk oyuncularla da yollar ayrılacak. Yönetim, gündemine PSV'de oynayan eski oyuncusu Bruma'yı aldı. Aslan oyuncuyu kiralamak istiyor.



ASLAN, ALANYA VİRAJINDA

SÜPER Lig'de oynadığı son maçta Trabzonspor'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve son 6 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, bugün deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sarıkırmızılı ekipte Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Sofiane Feghouli ile sarı kart gören Marcelo Saracchi cezalı olduğu için forma giyemeyecek.