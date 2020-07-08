Karşıyaka filesinde Yazıcıoğullar’ı tamam

Kadınlar Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Karşıyaka, antrenör Tamer Çamlıbel ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını hız veren yönetim mutlu sona ulaştı. Yeşil-kırmızılıl yönetim, Filenin Sultanlarının eski baş antrenörü, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Avrupa ikincisi olmasını sağlayan tecrübeli antrenör Reşat Yazıcıoğulları ile her konuda anlaştı. Türk Voleyboluna büyük hizmetlerde bulunan ve Türkiye'nin sayılı voleybol antrenörlerinden birisi olan, A Milli Kadın Voleybol Takımının eski baş antrenörü Reşat Yazıcıoğulları ile temaslarını bir süredir devam ettiren Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven tecrübeli antrenörü ikna etti ve resmi siteden açıklama geldi.