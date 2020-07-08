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Haberler Spor Kızılcabölükspor satılığa çıkarıldı

Kızılcabölükspor satılığa çıkarıldı

Kızılcabölükspor satılığa çıkarıldı
Giriş Tarihi: 8.7.2020

TFF 3. Lig'de 7 yıldır Denizli'yi temsil eden Kızılcabölükspor, 2 milyon liraya satılığa çıkartıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda başkan Osman Duran'ı yetkili kıldı. Kızılcabölükspor'un 10 yıldır başkanlığını yapan Duran, "4 yıl üst üste şampiyon olarak 2. Amatör Küme'den 3. Lig'e çıktık. Profesyonel liglerde 7 sezonu geride bıraktık. İki kez Play-Off finali oynayıp 2. Lig'in eşiğinden döndük. Bütün bunları kendi kıt imkanlarımızla ve Kızılcabölüklü birkaç futbolsever işadamı dostlarımız, abilerimiz ile gerçekleştirdik. Denizli'de hep üvey evlat muamelesi gördük. Yeterli desteği alamadık. Artık bıçak kemiğe dayandı. Çark dönmüyor. Yolun sonuna geldik. Esnafa, SGK'ya, maliyeye, futbolculara borcu bulunmayan nadir kulüplerdeniz" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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