Levent Kartop ilk maçına çıktı

Yukatel Denizlispor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yolları ayrılmıştı. Denizlispor yönetimi, Uygun'un yerine takımın başına 2019 Ağustos'un dan beri takımda antrenör olarak görev yapan Levent Kartop'u getirmişti. Kartop, Başakşehir karşısında yeşil-siyahlıların başında ilk maçına çıktı. Kartop, Gaziantep FK maçına göre kadroda iki değişikliğe gitti. Genç çalıştırıcı, Tiago Lopes ve Oscar Estupinan'ın yerlerine İsaac Sackey ve Hadi Sacko'ya forma şansı verdi.