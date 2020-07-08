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Haberler Spor Pınar KSK’de Henry yuvaya geri döndü

Pınar KSK’de Henry yuvaya geri döndü

Pınar KSK’de Henry yuvaya geri döndü
Giriş Tarihi: 8.7.2020

ING Basketbol Süper Ligi takım ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Sek Henry'i yeniden kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılılar 33 yaşındaki Amerikalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2018-2019 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giyen Sek Henry, ligde 26 maçta 13.8 sayı, 2.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları tuttururken FIBA Europe Cup'ta ise 16 maçta 17.4 sayı, 2.7 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Pınar Karşıyaka, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Sek Henry'e yeniden hoş geldin derken tecrübeli guarda yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

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