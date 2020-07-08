Play-Off’lar masada

Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından 2. ve 3. Lig'de kalan maçların oynanmamasına karar veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dün Play-Off isteyen kulüp başkanlarıyla yaptığı son toplantıda Play- Off'lar için açık kapı bıraktı. TFF, 2. ve 3. Lig'de grup liderlerinin doğrudan bir üst lige çıkmasını, gruplarında son sıralarda yer alan 14 takımın küme düşmesini onaylarken gruplardan liderlerin ardındaki 4'er takımın Play-Off oynayıp oynanmaması ile ilgili henüz karar vermedi.

SAMSUN VE BANDIRMA ŞAMPİYON

TFF 2. Lig müsabaka statüsüne göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk sıraya alan Samsunspor ile Bandırmaspor TFF 1. Lig'e yükseldi. İlk iki takımlar direkt üst lige alınmazsa Beyaz Grup'ta Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe ve İnegölspor, Kırmızı Grup'ta Ankara Demir, Kastamonu, Tuzla ve Sakaryaspor Play-Off oynayacak. Beyaz ve Kırmızı gruplardan gelecek iki takım final oynayıp TFF 1. Lig'e çıkacak 3. takımı belirleyecek. Beyaz Grup'ta Amed Sportif, Gümüşhane ve Şanlıurfa, Kırmızı Grup'ta Elazığspor ve Karabük ise 3.Lig'e düşecek.

KOCAELİSPOR ARTIK 2. LİG'DE

TFF 3. Lig'in 3 grubunu lider bitiren Serik Belediye, Kocaelispor, Karacabeyspor 2 Lig'e yükselecek. 1. Grup'ta Erzin, Tokatspor ve Manisaspor, 2. Grup'ta Payassporve Kemerspor, 3. Grup'ta ise Altındağ Bld., Batman Petrol ile Modafen BAL Ligi'ne düştü. Play-Off uygulanırsa 1. Grup'ta Erzincanspor, Aksaray, 1928 Buca ve Artvin Hopa, 2. Grup'ta Derincespor, Turgutluspor, Esenler Erokspor ve Karşıyaka, 3. Grup'ta Somaspor, Pazarspor Nevşehirspor ve Muğlaspor onay çıkarsa Play-Off'tan 2.Lig'e çıkma mücadelesi verecek.



KARŞIYAKA'DA PLAY-OFF İÇİN GERİ SAYIM

KOCAELİSPOR'UN şampiyon ilan edileceği TFF 3. Lig 2. Grup'ta pandemi öncesinde oynanan maçlarda 5. sırada yer alan Karşıyaka, Play-Off'lar oynanırsa lig ikincisi Derince Belediyespor ile 3. sıradaki Turgutluspor ise Esenler Erokspor ile eşleşecek. Her iki maçın kazanları finalde 2. Lig için ter dökecek. Karşıyaka derince ile bu sezon oynadığı ilk maçı 4-2 kaybetmiş ikinci maç pandemi nedeniyle oynanmamıştı. Turgutluspor ise Esenler Erokspor'u ilk maçta 1-0 yenmiş 2. maçta 1-1 berabere kalmıştı. Kaf-Kaf geçen sezon da sezonu 4. sırada tamamlamış Play-Off'un ilk maçında Vanspor'a 1-0 yenilerek elenmişti. Karşıyaka'nın teknik direktör Soner Tolungüç, uzun süreden çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Sabırsızlıkla son kararı bekliyoruz. Biz bu sezon gençlerimizle verdiğimiz mücadele ile 2. Lig'e çıkmayı hak ettik. Hedefimiz Play-Off'ların oynanıp ligin adaletli şekilde tamamlanması" dedi