Samed Ali atağı

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden ve kümede kalmayı başaran Ekol Göz Menemenspor gelecek sezon hazırlıkları için şimdiden kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler devre arasında Adana Demirspor'dan kiralayarak kadrosuna kattığı forvet Samed Ali Kaya'yı gelecek sezonda bünyesine tutmak için harekete geçti. 2. Lig'de yıldızı sarı-lacivertli kulüpte parlayan ve Göztepe'nin aldığı başarılı oyucu için Süper Lig ekibinin yönetimiyle masaya oturmayı planlıyor. Menemenspor'un Samed Ali Kaya için sarı-kırmızılı ekibin kurmaylarıyla temasa geçip yine aynı kulüpten kiralanan sağ bek Yusuf Talun içinde nabız yoklayacağı öğrenildi.

SONRADAN AÇILDI

Samed Ali Kaya, son üç maçta 4 kez rakip fileleri havalandırarak klasını gösterdi. Bolu, Keçiörengücü ve Adanaspor (2) maçlarında goller kaydetti.



BURSA MESAİSİ

TFF 1. Lig'de pazar günü Bursaspor deplasmanında mücadele edecek olan Ekol Göz Menemenspor'da zorlu maçın hazırlıkları sürüyor. Rakiplerinin Süper Lig mücadelesi vermesinin kendileri adına önemli olmadığını belirten İzmir ekibinin futbol şube başkanı Recep Ersoy, "Biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz" dedi.