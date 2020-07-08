  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Sosyal medya suçları cezasız kalmayacak

suçları cezasız kalmayacak

Sosyal medya suçları cezasız kalmayacak

08.07.2020, 06:50

AK Parti, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla sosyal medyaya çeki düzen verecek yasa teklifi çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde çalışılan 4 ayaklı sosyal medya düzenlemesine göre, sosyal medya platformlarının hukuka ve yargı kararlarına uyma zorunluluğu getirilecek. Özellikle soruşturma ve kovuşturma evresinde suç, fail ve delillerin tespitinin sağlanmasına olanak sağlanacak. Sosyal medya üzerinden işlenen suçlar cezasız kalmayacak. Platformlara erişim engeli, adli ve mali yaptırımlar getirilecek. AK Parti kaynakları, sosyal medyada en büyük sorunun muhatap bulunamamasının olduğuna dikkat çekerek "Devletler arası hukukta ceza yargılamasında muhatap sorunu var. Yapacağımız düzenleme ile muhataplık kavramını getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

EDA IŞIK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosyal medya suçları cezasız kalmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA