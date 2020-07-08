Sosyal medya suçları cezasız kalmayacak

AK Parti, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla sosyal medyaya çeki düzen verecek yasa teklifi çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde çalışılan 4 ayaklı sosyal medya düzenlemesine göre, sosyal medya platformlarının hukuka ve yargı kararlarına uyma zorunluluğu getirilecek. Özellikle soruşturma ve kovuşturma evresinde suç, fail ve delillerin tespitinin sağlanmasına olanak sağlanacak. Sosyal medya üzerinden işlenen suçlar cezasız kalmayacak. Platformlara erişim engeli, adli ve mali yaptırımlar getirilecek. AK Parti kaynakları, sosyal medyada en büyük sorunun muhatap bulunamamasının olduğuna dikkat çekerek "Devletler arası hukukta ceza yargılamasında muhatap sorunu var. Yapacağımız düzenleme ile muhataplık kavramını getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

EDA IŞIK