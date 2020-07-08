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Haberler Spor Trabzonspor 2-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

2-2 | MAÇ SONUCU

'in 31. haftasında 'u konuk eden , penaltıların damga vurduğu maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında avantaj kaybetti. Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 62'ye yükseltirken, lider ile aradaki puan farkı 4'e çıktı.

Trabzonspor 2-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

08.07.2020, 18:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020,20:34

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 31. haftada Antalyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer kritik maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Maça hızlı başlayan Akdeniz ekibi 8'de Ufuk Akyol'un penaltısıyla 1-0 öne geçti.

Fırtına bu gole Sosa'nın 15. dakikada attığı penaltı golüyle karşılık verirken, 43'te bir kez daha beyaz noktaya giden Arjantinli yıldız, Trabzonspor'u soyunma odasına 2-1 üstün götürdü.

Antalya'da 66. dakikada sahneye çıkan Yekta Kurtuluş, konuk ekibe bir puanı getiren golü kaydetti: 2-2.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 62'ye yükseltirken, lider Başakşehir ile arasındaki farkı 4 puana çıktı. 10. sırada yer alan Akdeniz ekibi ise puanını 38 yaptı.

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