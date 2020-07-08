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Haberler Spor Trabzonspor’a çok sert rakip

’a çok sert rakip

Trabzonspor’a çok sert rakip
Giriş Tarihi: 8.7.2020

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, bugün evinde Antalyaspor'la kapışacak. Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de 15 maçtır yenilmeyen Karadeniz ekibi, 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor, ligde son yenilgisini 16 Aralık 2019'da Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

DA COSTA CEZALI DURUMDA
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, mecburi değişim dışında Galatasaray karşısında sahaya sürdüğü 11'le Antalya karşısına çıkacak. Sarı kart cezalısı Da Costa'nın yerine Campi görev yapacak.

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