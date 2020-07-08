Ziraat Türkiye Kupası final tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak. Final maçında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANACAK
Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
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