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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası final tarihi belli oldu

final tarihi belli oldu

finali 'da oynanacak. Final maçında ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası final tarihi belli oldu

08.07.2020, 18:42

Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak. Final maçında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANACAK

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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