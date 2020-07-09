1928 Bucaspor’da heyecan dorukta

Serik Belediyespor'un şampiyon ilan edildiği 3. Lig 1. Grup'ta pandemi öncesinde 4. sırada yer alan 1928 Buca, Play-Off'ta Aksaray Belediyespor ile eşleşti. Lig ikincisi Erzincanspor ise Artvin Hopaspor'un rakibi oldu. Buca temsilcisi sezonun ilk maçında evinde 2-0 yenildiği Aksarayspor'u deplasmandaki rövanşta ise 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligler iptal edilince şampiyonluğu üç puan farkla kaçıran Erzincan Artvin Hopaspor'u ilk maçta deplasmanda 2-0 yenmiş ikinci maç pandemi nedeniyle oynanmamıştı. Federasyonun Play-Off maçlarının hangi şartlarda ve kurallara bağlı olarak oynanacağını sonra açıklayacak.