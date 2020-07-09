  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisar Süper Lig ümidini koruyor

Akhisar ümidini koruyor

Akhisar Süper Lig ümidini koruyor
Giriş Tarihi: 9.7.2020

TFF 1. Lig'de üst üste 3 galibiyetle son 2 maça direkt Süper Lig hattındaki Erzurumspor'un 2 puan gerisinde Play-Off barajında giren Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, sezonun en kilit haftasında olduklarını söyledi. 7 takımın birden direkt Süper Lig iddiasının sürdüğü ligde bu hafta Akigo, kümede kalmayı garantilemeye çalışan Boluspor'a konuk olurken Altay-Erzurum BŞB maçının sonucunun takımları etkileyeceği vurgulandı. Vural, "Kolay bir deplasmana çıkmayacağız. Diğer rakiplerimiz Karagümrük, Adana Demir ve Bursa'nın da maçları kolay değil. Bu hafta alınacak sonuçlar düğümün çözülmesi için belirleyici olacak" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisar Süper Lig ümidini koruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA