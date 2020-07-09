Akhisar Süper Lig ümidini koruyor

TFF 1. Lig'de üst üste 3 galibiyetle son 2 maça direkt Süper Lig hattındaki Erzurumspor'un 2 puan gerisinde Play-Off barajında giren Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, sezonun en kilit haftasında olduklarını söyledi. 7 takımın birden direkt Süper Lig iddiasının sürdüğü ligde bu hafta Akigo, kümede kalmayı garantilemeye çalışan Boluspor'a konuk olurken Altay-Erzurum BŞB maçının sonucunun takımları etkileyeceği vurgulandı. Vural, "Kolay bir deplasmana çıkmayacağız. Diğer rakiplerimiz Karagümrük, Adana Demir ve Bursa'nın da maçları kolay değil. Bu hafta alınacak sonuçlar düğümün çözülmesi için belirleyici olacak" dedi.