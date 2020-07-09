Altay adalet istiyor

Altay Başkan Özgür Ekmekçioğlu son haftalarda yaşanan hakem hataları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı. Başkan Ekmekçioğlu'nun TFF ve Merkez Hakem Kurulu ile resmi görüşmeler yaparak, "adalet" istediği ifade etti. Kulüpten "Büyük Altay sahipsiz değildir" mesajı paylaşıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Koca bir sezonun emeğini kaybetmeye sebep olacak kadar kritik hakem hataları ile ilgili olarak bugün başkanımız Özgür Ekmekçioğlu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu ile resmi görüşmeler yapılmıştır. Hakem hatalarının, ayrıca yapılan hak ihlallerinin de bir daha yaşanmaması için hakemlerimizin tüm müsabakalarda daha dikkatli kararlar vermelerini, federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'nun adaletli ortamı sağlamalarını bekliyoruz.

BU KULÜP SAHİPSİZ SANILMASIN

ALTAY sadece bir spor kulübü değildir, kimsenin Büyük Altay'ı sahipsiz sanmaması gerektiğini bir kez daha vurgular, konunun yakinen takipçisi olacağımızı büyük Altay camiası olmak üzere tüm kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi.