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’da moda Kerim

’ın yakın takibinde olan 22 yaşındaki sağ beki Gazişehir ile de listesine aldı.

Altınordu’da moda Kerim
Giriş Tarihi: 9.7.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun 22 yaşındaki sağ beki Kerim Alıcı'ya Beşiktaş'ın ardından Başakşehir ve Gaziantep FK'nın da talip olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun gelecek sezon Süper Lig'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kırmızı-lacivertli ekibin başarılı oyuncu için bonservis bedeli belirlemediği, taliplerden gelecek rakamlara göre yol haritası çizeceği öğrenildi. Sezon başında da Beşiktaş'ın istediği oyuncu için önümüzdeki günlerde isteyen kulüplerle masaya oturulması bekleniyor.

1.LİG'DE 22 YAŞINDA 83 MAÇA ÇIKTI
Kırmızı-lacivertli ekibin altyapısında yetişen Kerim Alıcı, TFF 1. Lig'de göre yaptığı 83 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 11 asist yapma başarısını gösterdi. Kerim'in ikiz kardeşi Barış Alıcı da 2 sezon önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Öte yandan Altınordu, pazar günü Bornova Stadı'nda konuk edeceği Giresunspor maçı hazırlılarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertli ekipte iyileşen stoper Kahraman takımla çalışmalara başlarken, tedavisi süren sağ bek Kerim, Batuhan ve Enes forma giyemeyecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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