Balıkesir kalesini gole kapatamıyor

TFF 1. Lig'de pandemi dönüşü sonrasında çıktığı 4 maçta sadece 1 gol atabilen, kalesinde ise 11 gol gören Ekol Hastanesi Balıkesirspor, bu sezon 32 maçın 13'ünü kaybetti. Oynadığı 15 maçta rakip filelere gol atma başarısı gösteremeyen kırmızı-beyazlılar, 10 karşılaşmada gol yemedi. Eskişehir (55), Osmanlı (52) ve Adanaspor'un (50) ardından ligde Ümraniye (44) ile birlikte en çok gol yiyen dördüncü takım olan Bal-Kes, attığı 31 golle de Adana (29) ve Keçiörengücü'nün (26) ardından en az gol üretebilen üçüncü takım konumunda. Öte yandan Balıkesir'de, olağan genel kurul 7 Ağustos'ta yapılacak. Çounluk sağlamadığı takdirde 2. toplantı çoğunluğa bakılmadan 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

ÜMİT YÖNEY