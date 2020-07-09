Bergama 3.Lig’de

BÖLGESEL Amatör Lig 8. Grup'ta lider olan Bergama Belediyespor bir yıl aradan sonra 3.Lig'e döndü. Aynı grupta Manisa Sanayispor ve Bölmespor Süper Amatör Küme'ye düştü.. 10. G Ğrupta ise Yalovaspor profesyonel lige dönüş yaparken bir dönem Süper Lig'de yer alan Bucaspor ile diğer İzmir temsilcisi Torbalıspor da Süper Amatör'e geriledi. Alınan karar doğrultusunda Mardin Başakspor, Kahta 02, Arhavispor, Çarşamba, İçel İ.Y, Kırıkkale, Kestelspor, Bursa Yıldırım ile Arnavutköy 3. Lig'e çıkan takımlar oldu.