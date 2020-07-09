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Haberler Spor Bergama Belediyespor 3. ligde

3. ligde

Geçtiğimiz sezon uzun yıllar mücadele ettiği profesyonel liglere veda eden , yeniden 3. lige çıkmanın heyecanını yaşamaya başladı.

Bergama Belediyespor 3. ligde

09.07.2020, 11:03

Bergama Belediyespor, yeniden 3.'ncü lige çıktı. Kırmızı lacivertli takım, şehir şampiyonluğu kutlamaya başladı. Bergama Belediyespor'un 3. lige çıkması üzerine bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, "Oynadığı 22 maçta 20 galibiyet alıp en yakın rakibine 10 puan fark atarak 62 puanla ligde liderliğini sezon boyunca hep koruyan Bergama Belediyespor'umuzu kutluyorum.



Teknik ekibimiz, çok değerli futbolcu kardeşlerimiz, personelimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle görev süremizin daha ilk senesinde Bergama Belediyespor'umuzu zirveye taşımanın ve hak ettiği yere döndürmenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz şehrimize, camiamıza, taraftarımıza hayırlı olsun" dedi.

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