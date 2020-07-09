Haberler Spor Beşiktaş-Kasımpaşa I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Avrupa Kupaları'nı hedefleyen siyah-beyazlılar kritik müsabakadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Lig'de 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen konuk ekip ise yükselen grafiğini devam ettirmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

09.07.2020, 20:59