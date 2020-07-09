Beşiktaş’a sert rakip

Süper Lig'de kaybettiği puanlarla zirvenin uzağında kalan ve Avrupa planları yapan Beşiktaş 31. haftada bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Liglere verilen aradan sonra oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip son 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa'yı eli boş göndermeyi hedefliyor.

SİYAH-BEYAZLILAR ÜSTÜN

İki ekip lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 33 maçın 22'sini Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa ise sadece 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 71 golüne, lacivert-beyazlılar 35 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma, 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.



BEŞİKTAŞ TAM KADRO

BEŞİKTAŞ'TA bugünkü Kasımpaşa randevusu öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken konuk takımda ise eksik var. Kasımpaşa'da sakatlığı süren Sarlija ve cezalı Hadergjonaj bugünkü mücadelede görev alamayacak.