Fatih Terim’den iki değişiklik

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Trabzonspor maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Sofiane Feghouli ile sarı kart cezalısı Marcelo Saracchi'nin yerine Martin Linnes ile Adem Büyük yer aldı. Adem Büyük en son Çaykur Rizespor müsabakasında oynamış, kırmızı kart görmüştü. Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone ile sakatlığı bulunan Lemina ve Radamel Falcao Alanya müsabakasının kadrosunda yer almadı.