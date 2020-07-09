Fenerbahçe gaza bastı

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer girişimlerine başlayan F.Bahçe, hem orta sahasını hem de savunma hattını güçlendirmek adına gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin orta sahaya yönelik Brezilya ekibi Palmeiras'ta göze giremeyen Gustavo Scarpa'ya kanca attığı öne sürüldü. UOL Esporte'de yer alan habere göre performansı beğenilmeyen Scarpa için Avrupa'dan Valladolid, Almeria ve Fenerbahçe ile birlikte, bir de Arap ekibinin devrede olduğu ifade edildi. Palmeiras'a 2018 yazında Fluminense'den bedelsiz olarak gelen 26 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli formayı giymesi sürpriz sayılmayacak.

DEFANSA İKİ TAKVİYE

Bu arada takımdaki stoper arayışı da hız kazandı. Kanarya'nın bu bölgeye iki isim birden transfer etmesi beklenirken Atalanta'nın stoperi Jose Luis Palomino listenin ilk sırasına çekildi. Palomino dışında Düsseldorf'tan Kaan Ayhan için de temaslar sürüyor. Son G.Birliği maçında stoper krizi tavan yaparken Serdar'ın cezası nedeniyle Jailson'a yer verilmişti.



2022'YEKADAR

Gustavo Scarpa'nın Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayına kadar devam ediyor.



BREZİLYA DIŞINA ÇIKMADI

Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Scarpa, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor. 1.77 boyundaki İtalyan kökenli Brezilyalı futbolcu, kariyeri boyunca Brezilya dışına çıkmadı.



JAİLSON YOLCU

F.Bahçe'nin, Gençlerbirliği ile oynadığı maçta yaptığı hatalar sebebiyle eleştirilen Jailson, sarı-lacivertli kulüple yol ayrımında. Gremio kulübüne yakın bir kaynak, F.Bahçe'nin oyuncunun başka kulüplerle müzakere etme isteğine olumlu yanıt verdiğini belirtti. Gremio şu an için Jailson'un transfer gidişatını takip ediyor. Brezilya basını konu ile ilgili yaptığı haberde, oyuncunun Gençler maçı sonrasında takımdan ayrılmak istediğini kafasına koyduğunu yazarken, yönetimin de bu talebe onay verdiğini dile getirdi.