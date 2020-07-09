Göztepe kayıp!

Süper Lig'de haftalardır kazanamayan ve Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe, sahasında son sıradaki Ankaragücü ile yenişemedi: 2-2. 17'de sağ kanatta topa hareketlenen Orgill, Titi'nin müdahale edemediği meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra Atınç'a rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 23'te Kitsiou ile Titi'nin ikili mücadelesinde Göztepeli futbolcunun yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. 26. dakikada atışı kullanan Wilczek takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1. 45+2'de Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen Göztepe atağında Mossoro'nun ortasında Soner Aydoğdu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1. 54'te Faty ceza sahası dışından çok sert vurdu, Göktuğ topu çıkardı.

RODRİGUES SKORU BELİRLEDİ

56'da Titi Kitsiou'yu indirince hakem beyaz noktayı gösterdi. 58'de Rodrigues penaltıyı gole çevirdi: 2-2. 77'de Scarione ceza sahası dışından sert vurdu, Göktuğ topu güçlükle çeldi. Pozisyonun devamında Scarione bir kez daha şutunu çekti, top bu kez yandan auta çıktı. 85'te defansın arkasına atılan uzun topla buluşan Napoleoni, yerden sert vurdu, top kaleci Ricardo'da kaldı. 90+2'de kazanılan serbest vuruşta Scarione direkt kaleye vurdu, Göktuğ topu müthiş çıkardı. Maç 2-2 sona erdi.



KADERİN CİLVESİ

Süper Lig'de kader bu kez Göztepe ve Ankaragücü'nü farklı konumlarda bir araya getirdi. Sarı-kırmızılı ekip düşme korkusunu yakından hissettiği geçen sezon son hafta Ankaragücü ile karşılaşmış ve son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle lige tutunmuştu. Dün ise bu kez son sırada yer alan Ankaragücü bitime 4 hafta kala Göztepe'nin karşısına kurtuluş ümidini son haftalara taşımak için çıktı.