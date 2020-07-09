G.Saray fena dağıldı

Süper Lig'de son 6 maçta bekleneni veremeyen ve galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. 7. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında Adem Büyük'ün yakın mesafeden şutunda top az farkla auta çıktı. 12'de Ömer Bayram'ın kullandığı korner atışında Adem Büyük'ün kafa şutunda kaleci Marafona gol izni vermedi. 43'te Efecan'ın pasında Cisse Alanyaspor'u öne geçirdi: 1-0. 45+2'de Linnes'in ortasında Adem Büyük boş kaleye topu gönderemedi. 45+3'te Cisse, Seri'nin hatasını affetmedi: 2-0. 45+4. dakikada Efecan'dan sıyrılan Belhanda'nın pasında Adem Büyük farkı bire indirdi: 2-1. 52'de Adem Büyük'ün pasında meşin yuvarlakla buluşan Belhanda'nın şutunu kaleci Marafona güçlükle kornere çeldi. 56'da Ceyhun Gülselam'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direğin dibinden auta çıktı. 68'de Taylan'ın sağdan yaptığı sert ortasında Ömer Bayram topa dokunamadı.

SON GOL MUSTAFA'DAN GELDİ

74'te Belhanda'nın ortasında Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top yan direkte patladı. 81'de ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba topa istediği gibi vuramadı. 86'da Belhanda'nın savunmanın arkasına gönderdiği ortada Alanyaspor kalecisi Marafona kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi. 88'de Belhanda'nın şutunda top üstten dışarıya gitti. 89'da Fernandes'in pasında Bakasetas güzel bir gol attı: 3-1. 90+4'te Juanfran'ın sağdan ortasında Mustafa kafayla topu ağlara gönderdi. Galatasaray maçı 4-1 kaybetti.



BELHANDA "DALYA" DEDİ

GALATASARAY'IN Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, 100. resmi maçına çıktı. 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Belhanda, Süper Lig'de 74. kez forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 11 Avrupa Kupası, 13 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasında sarı-kırmızılı formayı terletti. Belhanda, 2 Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa sevinci yaşadı. Alanyaspor'da 4.5 sezon oynadıktan sonra İstanbul ekibine transfer olan Emre Akbaba, eski takımına karşı oynadı