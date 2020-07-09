Kaf-Kaf tarihi virajda

Kocaelispor'un şampiyon ilan edileceği TFF 3. Lig 2. Grup'ta pandemi öncesinde oynanan maçlarda 5. sırada yer alan Karşıyaka, Play-Off'larda lig ikincisi Derince Belediyespor ile eşleşirken 3. sıradaki Turgutluspor ise Esenler Erokspor'un rakibi oldu. Her iki maçın kazanları finalde 2. Lig için ter dökecek. Karşıyaka Derince ile bu sezon oynadığı ilk maçı 4-2 kaybetmiş ikinci maç pandemi nedeniyle oynanmamıştı. Turgutluspor ise Esenler Erokspor'u ilk maçta 1-0 yenmiş 2. maçta 1-1 berabere kalmıştı. Kaf-Kaf geçen sezon da sezonu 4. sırada tamamlamış Play- Off'un ilk maçında Vanspor'a 1-0 yenilerek elenmişti. Karşıyaka'nın teknik direktörü Soner Tolungüç, uzun süredir çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Alınan her türlü karara saygılı olacağımızı belirtmiştik. Büyük emek verdik. Biz bu sezon gençlerimizle 2. Lig'e çıkmayı hak ettik. Hedefimiz Play- Off'tan hedefe ulaşmak" dedi.