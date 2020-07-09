Kartal’da şok! Vida yüzünden ihtarname

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de stoper Domagoj Vida'dan geldi. Siyahbeyazlıların Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinin Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdiği belirtildi. Hırvat oyuncunun menajerlik şirketi 1.5 milyon Euro'luk geçmiş dönem borcu için kulübü FIFA'ya şikayet etti. Söz konusu durumun Hırvat oyuncunun değil, şirketin kendi alacaklarından kaynaklandığı belirtildi. Menajerlik şirketi , yaklaşık 11 milyon liraya varan alacakları için defalarca Beşiktaş kulübünü uyardıklarını bildirdi.



QUARESMA ESKİ TAKIMINA RAKİP

SEZONA Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak. Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek.