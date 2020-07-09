Menemen’e hücum

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin yakın takibine girdi. Premier Lig'de top koşturan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Harun Tekin ile Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ı keşfeden sarı-lacivertli kulüpte bu sezon bir çok genç futbolcu da vitrine çıktı. İzmir ekibinin sezon başında Arnavutluk temsilcisi KF Laçi'den bünyesine kattığı kaleci Gentian Selmani ve altyapısından yetişen 19 yaşındaki Murat Elkatmış devlerin listesinde bulunuyor.

MURAT ELKATMIŞ PARLIYOR

Sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen Murat geçen sezon Akademi U19 Ligi'nde 32 maçta attığı 43 golle bir çok takımın dikkatini çekti. Antalya'da yapılan finallerde yıldızı parlayan hücum oyuncusu, G.Birliği, Antalya, Alanya ve Başakşehir kulüplerinin listesinde yer alıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, genç oyuncu için gelen teklifleri sezon sonu masaya yatırmayı planlıyor.

İTALYANLAR ISRARLA İSTİYOR

Menemenspor'un Arnavut Milli Takım'da da oynayan 21 yaşındaki kalecisi Gentian Selmani için ise Süper Lig kulüplerinin yanı sıra İtalyan ekiplerinden Lecce ve Torino devrede. Öte yandan İzmir temsilcisinde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Taşkın, Mustafa Çeçenoğlu ve Mehmet de bir çok Süper Lig ekibinin listesinde yer alıyor.



SELMANİ 1 MİLYON EURO

EKOL Göz Menemenspor'un sezon başında Arnavutluk temsilcisi KF Laçi'den kadrosuna dahil ettiği kaleci Gentian Selmani'nin bonservis bedelini 1 milyon Euro olarak belirledi. Yurt içi ve yurt dışından bir çok talibi olan genç kalecinin yaz transfer döneminden takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 21 yaşındaki Arnavut kaleci Gentian Selmani için özellikle İtalyan kulüplerinin ısrarcı olduğu öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ