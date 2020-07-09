Palut’tan yine sürpriz kadro

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut 2-1 mağlup oldukları son Fenerbahçe maçının kadrosuna göre dört değişiklik yaptı. Alpaslan cezalı, Jerome, Serdar Gürler, Halil Akbunar ve Deniz Kadah sakat oldukları için dünkü maçta yer alamadı. Palut F.Bahçe maçında ilk 11'de oynattığı Alpaslan Öztürk, Gassama, Borges ve Serdar Gürler'in yerlerine Atınç Nukan, Murat Paluli, Andre Poko ve Stefano Napoleoni'yi oynattı. Palut, Andre Castro'yu son haftalarda olduğu gibi yine yedek soyundurdu. Scarione ise eski takımı Göztepe'ye rakip oldu. Göztepe'nin sezon başında Beşiktaş'tan transfer ettiği Atınç Nukan ilk kez süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktı.