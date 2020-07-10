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Haberler Spor 1928 Bucaspor’da Aktaş çok iddialı

’da Aktaş çok iddialı

1928 Bucaspor’da Aktaş çok iddialı
Giriş Tarihi: 10.7.2020

TFF 3. Lig 1. Grup'ta korona virüs salgını nedeniyle futbol federasyonunun kararı sonucunda sezonu 4. tamamlayıp Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş iddialı konuştu. Cihan Aktaş, "Play-Off'tan bir üst lige çıkacağız. Buca'ya hak ettiği sevinci yaşatmak istiyoruz, kupayı getireceğiz. Savaşıp kazanacağız ve hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

BUCA'DAN DESTEK İSTEDİ
Buca halkını, Bucalı iş insanlarını, taraftarları ve Bucalı siyasileri birlik olmaya davet eden başkan Cihan Aktaş şöyle konuştu: "Çok kritik bir virajdan geçiyoruz. Hepimiz birlik olmalıyız. Bu halk, bu taraftarlar, bu semt şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor."

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