1928 Bucaspor’da Aktaş çok iddialı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta korona virüs salgını nedeniyle futbol federasyonunun kararı sonucunda sezonu 4. tamamlayıp Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş iddialı konuştu. Cihan Aktaş, "Play-Off'tan bir üst lige çıkacağız. Buca'ya hak ettiği sevinci yaşatmak istiyoruz, kupayı getireceğiz. Savaşıp kazanacağız ve hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

BUCA'DAN DESTEK İSTEDİ

Buca halkını, Bucalı iş insanlarını, taraftarları ve Bucalı siyasileri birlik olmaya davet eden başkan Cihan Aktaş şöyle konuştu: "Çok kritik bir virajdan geçiyoruz. Hepimiz birlik olmalıyız. Bu halk, bu taraftarlar, bu semt şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor."