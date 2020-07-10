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Ada’da yine Mesut iddiası

Ada’da yine Mesut iddiası
Giriş Tarihi: 10.7.2020

İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in yakın çevresine Arsenal'daki sözleşmesini bittikten sonra ya Türkiye'ye ya da ABD'ye gideceğini söylediği iddia edildi. Arsenal'dan haftalık 350 bin pound kazanan Mesut Özil'in bu sezon ayrılmak gibi bir isteği olmadığı, sözleşmesi bittikten sonra ayrılmayı planlandığı ifade edildi. Özil'in sözleşmesi 2021 sezonu sonunda sona eriyor.

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