TFF 1. Lig'de bitime 2 maç kala direkt Süper Lig hattının 2 puan gerisinde olup çok kritik haftalardan geçen Akhisarspor'da para tartışması yaşanıyor. Yeşil-siyahlı futbolcuların pandemi sürecinde aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmanı boykot ettikleri iddia edildi. Sosyal medyada takım kaptanlarından Aykut iddiaları yalanlarken, başkan Fatih Karabulut da oyuncuların tesise gelip toplantı yaptıklarını, 9 günde üst üste 3 maç oynadıktan sonra yorgun oldukları gerekçesiyle antrenman yapmadıklarını savundu.

TAKIMA PRİM BORCUMUZ YOK

TAKIMA prim borçlarının olmadığını belirten başkan Karabulut, "Bazı futbolcuların 1-2 maaş alacağı var ancak bunlar kulüplerde olan şeyler, onu da kapatacağız. Akhisarspor'a bir operasyon yapılıyor. Bizde korona virüs de yoktu. Tam pandemi arasından sonra çıkacağımız ilk maçtan önce teknik direktörümüz ve 3 futbolcumuz dahil 12 ismin virüs testinin pozitif olduğu açıklandı. Burada bir sorun var" dedi.