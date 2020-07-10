Altay’da Kappel telaşı

TFF 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Altay'da pazar günü iç sahada oynanacak final niteliğindeki Erzurumspor maçı öncesi Leandro Kappel telaşı yaşanıyor. Geçen hafta antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanması nedeniyle Adana Demirspor deplasmanında riske edilmeyen Hollandalı oyuncunun Erzurumspor randevusuna yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Kappel'in kendini iyi hissetmesi durumunda ilk 11'de olmasa da yedek kulübesinde yer alabileceği öğrenildi. Erzurumspor karşılaşmasında teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın oyunun gidişatına göre Kappel'i sahaya sürmeyi planladığı bildirildi.

4 GOL KAYDETTİ 6 ASİST YAPTI

Siyah-beyazlıların hücum hattındaki önemli silahlarından biri olan Kappel, bu sezon 4 atarken 6 da asist yaparak skora katkı sağladı. Yönetim Hollandalı futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.