  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altay’da Kappel telaşı

Altay’da Kappel telaşı

İzmir temsilcisinde sağ arka adalesinden sakatlanan Hollandalı futbolcu ile oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

Altay’da Kappel telaşı
Giriş Tarihi: 10.7.2020

TFF 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Altay'da pazar günü iç sahada oynanacak final niteliğindeki Erzurumspor maçı öncesi Leandro Kappel telaşı yaşanıyor. Geçen hafta antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanması nedeniyle Adana Demirspor deplasmanında riske edilmeyen Hollandalı oyuncunun Erzurumspor randevusuna yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Kappel'in kendini iyi hissetmesi durumunda ilk 11'de olmasa da yedek kulübesinde yer alabileceği öğrenildi. Erzurumspor karşılaşmasında teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın oyunun gidişatına göre Kappel'i sahaya sürmeyi planladığı bildirildi.

4 GOL KAYDETTİ 6 ASİST YAPTI
Siyah-beyazlıların hücum hattındaki önemli silahlarından biri olan Kappel, bu sezon 4 atarken 6 da asist yaparak skora katkı sağladı. Yönetim Hollandalı futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’da Kappel telaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA