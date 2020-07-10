  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Ben Youssef’le yollar ayrıldı

Ben ’le yollar ayrıldı

Ben Youssef’le yollar ayrıldı
Giriş Tarihi: 10.7.2020

Yukatel Denizlispor'da yaprak dökümü erken başladı. Yeşil-siyahlı yönetim, ara transferde Kasımpaşa' dan transfer edilen Syam Ben Youssef"le yollarını ayırdı. Süper Lig'de tutunma savaşı veren Horoz'da, ligin bitimine 3 maç kala ve zorlu fikstüre rağmen defans oyuncusu Ben Youssef'in biletini kesen yeşil siyahlı yönetime tepkiler arttı. Sürpriz gelişme sonrası Youssef, tesislerdeki eşyalarını toplayıp, Denizli'den ayrıldı. Tunus asıllı 31 yaşındaki futbolcu, 4 maça çıktı ve toplam 279 dakika süre aldı. Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında 90'ar dakika oynayan Youssef, Beşiktaş maçında ise 9 dakika oyunda kaldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ben Youssef’le yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA