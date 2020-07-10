Ben Youssef’le yollar ayrıldı

Yukatel Denizlispor'da yaprak dökümü erken başladı. Yeşil-siyahlı yönetim, ara transferde Kasımpaşa' dan transfer edilen Syam Ben Youssef"le yollarını ayırdı. Süper Lig'de tutunma savaşı veren Horoz'da, ligin bitimine 3 maç kala ve zorlu fikstüre rağmen defans oyuncusu Ben Youssef'in biletini kesen yeşil siyahlı yönetime tepkiler arttı. Sürpriz gelişme sonrası Youssef, tesislerdeki eşyalarını toplayıp, Denizli'den ayrıldı. Tunus asıllı 31 yaşındaki futbolcu, 4 maça çıktı ve toplam 279 dakika süre aldı. Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında 90'ar dakika oynayan Youssef, Beşiktaş maçında ise 9 dakika oyunda kaldı.