Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan bu yana duran alt liglerle ilgili tescil kararını vererek, liderleri üst lige çıkarıp yalnız Play-Off oynanmasına hükmederken, haftalardır çalışmaları bırakmayan Karşıyaka, Antalya'da oynanacak olan final maçlarına odaklandı. Teknik heyet ve futbolcularına inancının tam olduğunu belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Takımımız uzun süredir çalışıyor. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Maçlarımızı oynayarak bileğimizin hakkıyla 2. Lig'e çıkacağımızdan eminim" dedi. Altyapı patentli kadrolarının hedefe ulaşmasının ayrı bir anlamı olacağını ifade eden Büyükkarcı, "Genç ve deneyimli futbolculardan oluşan kadromuz geçen sezon Vanspor ile Play-Off oynayarak önemli bir tecrübe kazandı. Bu sezon çok büyük emekler verdiler. Karşıyaka'nın kendi gençleriyle tırnaklarıyla kazıyarak şampiyon olup bir üst lige çıkması bizim ve camiamız acısından çok önemli anlamlar içeriyor. Biz hazırız ve semtimize kupayla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ